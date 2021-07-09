"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта

Фото официальный сайт "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника венского "Рапида" Юсуфа Демира.

18-летний футболист проведёт ближайший сезон в "блаугране" на правах аренды. Каталонский клуб заплатит за это 500 тысяч евро.

Также у "Барсы" будет право необязательного выкупа австрийца за 10 миллионов евро.

Демир является воспитанником "Рапида", за основную команду сыграл 38 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Депай согласился на 30-процентное снижение зарплаты в "Барселоне". | http://soccernews.ru