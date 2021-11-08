"Барселона" ярко представила Хави (видео)

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"Барселона" ярко представила Хави (видео)

Пресс-служба "Барселоны" в официальном твиттере опубликовала видео презентации нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.

"Хави, Хави, Хави", - говорится в твиттере каталонского клуба.

41-летний Хави возглавил "Барселону" 6 ноября, подписав контракт на три года, и сменив на посту наставника Рональда Кумана, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

В бытность футболистом Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 годы и завоевал с клубом 25 трофеев.

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