"Барселона" ярко представила Хави (видео)
Пресс-служба "Барселоны" в официальном твиттере опубликовала видео презентации нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.
"Хави, Хави, Хави", - говорится в твиттере каталонского клуба.
Xaaaavi, Xaaaavi, Xaaaaaviiii pic.twitter.com/YEx6BKaDGK— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2021
41-летний Хави возглавил "Барселону" 6 ноября, подписав контракт на три года, и сменив на посту наставника Рональда Кумана, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.
В бытность футболистом Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 годы и завоевал с клубом 25 трофеев.
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