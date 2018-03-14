"Барселона" является лидером по числу побед над английскими клубами

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Челси".

Стоит отметить, что каталонцы ранее 23 раза побеждали английские клубы в еврокубках и являются лидерами по этому показателю.

Встреча" между Барселоной" и "Челси" начнется в 22:45 мск. Первый матч завершился вничью - 1:1.

Не пропустите: Месси назвал четырех главных претендентов на победу в ЛЧ. | http://soccernews.ru