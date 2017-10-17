"Барселона", "Ювентус" и "Манчестер Сити" претендуют на хавбека дортмундской "Боруссии"

На полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля претендуют сразу три топ-клуба, информирует fichajes.com.

Так, 22-летний хавбек "шершней", контракт которого с клубом действует до лета 2021-го года, попал в сферу интересов каталонской "Барселоны", туринского "Ювентуса" и английского "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Вайгль отметился 1 голевой передачей в 6 матчах за "Боруссию".

Напомним, Симеоне исключил подписание вингера дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru