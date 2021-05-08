"Барселона", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" поборются за голландского таланта

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"Барселона", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" поборются за голландского таланта

Фото: инстаграм Райана Гравенберча/Автор неизвестен

"Барселона" вступила в борьбу за полузащитника "Аякса" Райана Гравенберча, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, который видит в его лице альтернативу Серхио Бускетсу. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 18-летний Гравенберч провел за "Аякс" 44 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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