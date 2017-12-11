"Барселона" за счет численного преимущества переигрывает "Вильярреал"

Центральный матч 15 тура Ла Лиги проходил в небольшом городке Вильярреаль, где местные "подводники" принимали лидера чемпионата каталонскую "Барселону". В этой паре на стороне "блаугранас" имелось солидное преимущество в последнее десятилетие, однако в этом сезоне "желтая субмарина" показывает в домашних встречах весьма привлекательный футбол. Так что легкой прогулки для команды Эрнесто Вальверде ждать не приходилось.

Гости имели шанс открыть счет довольно рано. На 4-й минуте последовал навес с левого фланга, после чего Пике зряче пробивал головой – мяч приняла перекладина. Подопечные Хавьера Кальехи смогли ответить, проведя пару быстрых атак. Но мяч после удара Роберто Сориано стал легкой добычей для тер Штегена. А на 16-й минуте тот же Сориано пробивал в падении после прострела, но и здесь вратарь каталонцев сыграл выше всяких похвал.

Во второй половине тайма "Барселона" выглядела активнее, а ряд моментов отличиться имел Лионель Месси. Так однажды аргентинец крутил мяч в "девятку" со штрафного, но Асенхо прочитал задумку форварда каталонцев и забрал мяч. А ближе к концу тайма у Лионеля получился фирменный удар. Сфера просвистела в непосредственной близости от створа ворот.

А перед самым перерывом напомнили о себе и игроки "Вильярреала", организовав в штрафной гостей голевой момент. Хауме Коста получил пас на рывок и с левого края сделал прострел на средней высоте на линию вратарской. Бакамбю высоко поднятой ногой пытался протолкнуть сферу в створ, но не попал по мячу и, к счастью, не попал в выбежавшего навстречу тер Штегена.

В дебюте второй половины игры у "подводников" получилась стремительная атака. Бакамбю, получив мяч, прошел левым флангом, после чего решил ударить с острого угла. Сфера влетела в ворота, но с внешней стороны.

Следующие минут 10 игра проходила на встречных курсах, а с голевого эпизода на 58-й минуте уже "Барселона" обозначила свое преимущество. В этом моменте Альба классно простреливал на ближнюю штангу, но Алькасер в касание не смог переиграть Асенхо. В своей следующей атаке каталонцы практически копировали свой предыдущий поход, с той лишь разницей, что прострел из района одиннадцатиметровой отметки завершал Месси. Но Лео не попал совсем чуть-чуть.

А затем случился ключевой эпизод в матче. Раба зачем-то на половине поля "блаугранас" пошел прямой ногой на мяч, буквально срубив Бускетса. Арбитр без колебаний удалил атакующего полузащитника "подводников". Как выяснилось, численное преимущество – это именно то, чего не хватало "Барселоне" в этом матче. Команда Эрнесто Вальверде буквально в прямом смысле слова закрыла соперника на его половине поля, а гол теперь являлся лишь вопросом времени.

Открывать счет мог Луис Суарес на 67-й минуте, когда играя в падении после очередного прострела от Альбы, угодил в дальнюю штангу. Уже в следующей атаке каталонцев уругваец откроет счет. Получив мяч на дуге Луис Суарес отдал пас на Алькасера, а сам рванул в штрафную. Пако тянуть не стал и выкатил мяч на линию вратарской, где Суарес обыграл кипера, убрал под правую и послал мяч в опустевшие ворота – 0:1.

На удивление, "Вильярреал" смог даже ответить, хотя от него такого никто не ожидал. Тригерос взял игру на себя и метров с 25-ти мощно выстрелил в сторону верхнего угла. Тер Штеген не без труда отбил сферу.

Но это был лишь эпизод в исполнении хозяев поля. Каталонцы продолжали играть первым номером и на 83-й минуте сняли все вопросы о победителе. Впрочем, второй гол полностью на совести Руиса. Асенхо от ворот разыграл мяч со своим защитником, а тот выдал неточный пас в центр поля. Видаль тут же отправил мяч на выход Месси, тот проскочил между двух защитников "желтой субмарины" и выйдя один на один с Асенхо с 11 метров отправил снаряд в правую "девятку" – 0:2.

Таким образом "Барселона" добыла непростую победу на выезде и сохранила от "Валенсии" отрыв в пять очков.

"Вильярреал" – "Барселона" – 0:2

Голы: Л.Суарес, 72 – 0:1. Месси, 83 – 0:2.

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Руис, Х.Коста, Тригерос, Семеду (Кастильехо, 48), Эрнандес, Р.Сориано (Рукавина, 64), Раба, Бакамбю.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Бускетс (Гомеш, 86), Паулиньо (А.Видаль, 68), Ракитич, Д.Суарес (Алькасер, 58), Месси, Л.Суарес.

Удаление: Раба, 60.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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