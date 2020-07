"Барселона" забила 9000-й гол в своей истории

"Барселона" достигла исторической отметки по числу забитых мячей.

Во вчерашнем матче с "Вильярреалом" (4:1) каталонской команде покорился рубеж в 9000 голов.

Юбилейным для "сине-гранатовых" стало взятие ворот в исполнении 17-летнего вингера Ансу Фати.

M I L E S T O N E !



That strike by @ANSUFATI was the 9️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th goal in Barça history!



pic.twitter.com/J6jB3w6gMx