"Барселона" забила 9000-й гол в своей истории

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"Барселона" забила 9000-й гол в своей истории

"Барселона" достигла исторической отметки по числу забитых мячей.

Во вчерашнем матче с "Вильярреалом" (4:1) каталонской команде покорился рубеж в 9000 голов.

Юбилейным для "сине-гранатовых" стало взятие ворот в исполнении 17-летнего вингера Ансу Фати.

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