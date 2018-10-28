Каталонская "Барселона" забила в 22 Эль Класико подряд - это рекорд ее взаимоотношений с мадридским "Реалом".

"Сине-гранатовые" смогли повторить достижение "сливочных", которое они установили в период с 1959-го по 1969-й годы. Уже в следующей игре против королевского клуба каталонский гранд может установить абсолютный рекорд в их противостоянии по данному показателю.

Счет в сегодняшнем Эль Класико после передачи Жорди Альбы открыл Филиппе Коутиньо.

Напомним, Рамос вышел на четвертое место по числу участий в Эль Класико. | soccernews.ru