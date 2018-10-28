"Барселона" забила в 22 Эль Класико подряд - это рекорд
Каталонская "Барселона" забила в 22 Эль Класико подряд - это рекорд ее взаимоотношений с мадридским "Реалом".
"Сине-гранатовые" смогли повторить достижение "сливочных", которое они установили в период с 1959-го по 1969-й годы. Уже в следующей игре против королевского клуба каталонский гранд может установить абсолютный рекорд в их противостоянии по данному показателю.
Счет в сегодняшнем Эль Класико после передачи Жорди Альбы открыл Филиппе Коутиньо.
Напомним, Рамос вышел на четвертое место по числу участий в Эль Класико. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12