"Барселона" задолжала Месси более 60 миллионов евро по зарплате

Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси задерживают зарплату, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб выплатил футболисту только 8,5 миллионов евро из 72 млн, которые должен за нынешний сезон. Таким образом, "Барселона" должна футболисту 63,5 миллиона евро. В эту сумму не входят 39 миллионов евро, которые клуб должен выплатить аргентинцу в качестве бонуса за лояльность.

Напомним, что издание El Mundo опубликовало финансовые детали контракта Месси с "Барселоной". За четыре года форвард получил от клуба 555 миллионов евро.

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