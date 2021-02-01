"Барселона" задолжала Месси более 60 миллионов евро по зарплате

Теги барселоналионель месси

"Барселона" задолжала Месси более 60 миллионов евро по зарплате

Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси задерживают зарплату, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб выплатил футболисту только 8,5 миллионов евро из 72 млн, которые должен за нынешний сезон. Таким образом, "Барселона" должна футболисту 63,5 миллиона евро. В эту сумму не входят 39 миллионов евро, которые клуб должен выплатить аргентинцу в качестве бонуса за лояльность.

Напомним, что издание El Mundo опубликовало финансовые детали контракта Месси с "Барселоной". За четыре года форвард получил от клуба 555 миллионов евро.

Не пропустите: Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"

Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов