"Барселона" задумалась о возвращении Бартры

Фото инстаграм Марка Бартры

Центральный защитник "Бетиса" Марк Бартра может вернуться в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" уже общались с окружением 30-летнего футболиста, чтобы узнать готов ли он к возвращению на "Камп Ноу".

Главный тренер "Барсы" Хави одобряет возможный трансфер выпускника клубной академии. Наставник уверен, что опыт его экс-партнёра по команде поможет "блаугране".

Рыночная стоимость испанца оценивается в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Бартра сыграл за "Бетис" всего 10 матчей и забил 1 гол.

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