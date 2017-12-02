"Барселона" захромала: "Сельта" увозит ничью из Каталонии

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"Барселона" захромала: "Сельта" увозит ничью из КаталонииВ связи с приближающимися матчами в заключительном туре группового раунда Лиги Чемпионов все команды, представляющие Испанию, свои матчи внутреннего первенства проводили в субботу, а открывалась программа противостоянием на "Камп Ноу", где местная "Барселона" принимала "Сельту". Поклонники Ла Лиги ожидали от этих команд красочного матча с большим количеством забитых голов, потому как в последнее время они уже приучили всех к этому. Каталонцы продолжают шагать по сезону без поражений, удерживая лидерство. На прошлых выходных "блаугранас" были в десяти минутах от фиаско, но Месси на пару с Альбой спасли для своей команды один балл в схватке с "Валенсией".

Галисийцы в нынешнем сезоне играют крайне нестабильно, чередуя победы с ничьими и поражениями практически в одинаковой пропорции, при этом довольствуясь девятой строчкой в турнирной таблице. Эрнесто Вальверде продолжил свои точечные эксперименты со стартовым составом, на этот раз роль правого защитника была отведена Серхи Роберто, по остальным позициям – все было прогнозируемо.

Матч начался не лучшим образом для обеих команд. Луис Суарес уже на первой минуте схлопотал желтую карточку за фол на Серхи Гомесе, а сам пострадавший не смог продолжить поединок, поэтому, как и в матче "Зенита" с "Уралом" зрители стали свидетелями вынужденной замены в самом дебюте встречи. В целом, "небесные" неплохо выглядели все 45 минут, хоть и опасных моментов имели, естественно, меньше, нежели каталонцы.

На 20-й минуте "Сельта" открыла счет, воспользовавшись провалом защиты "Барселоны", автором которого стал Яго Аспас. Но за ребятами Вальверде не заржавело, и хозяева молниеносно восстановили паритет: Месси классно поймал Бланко на противоходе, пробив тому точно "в домик". Еще через три минуты "блаугранас" вышли вперед, автором гола стал Луис Суарес, но арбитр отменил гол, зафиксировав в уругвайца офсайд, но как показал повтор, лайнсмен ошибся. До конца первого тайма еще несколько хороших моментов имели хозяева, но подводила реализация.

Вторая половина встречи началась с того, что Паулиньо откровенно простил гостей, умудрившись не попасть в пустые ворота. "Барса" потихоньку убаюкивала подопечных Унсуэ и на 62-й минуте таки добилась своего. Трехходовочка Месси, Альбы и Луиса Суареса завершилась голом уругвайского форварда. Но на этот раз не долго музыка играла на каталонской улице, потому как уже через восемь минут "Сельта" сравняла счет: снова треснула оборона хозяев, чем воспользовался Яго Аспас, ассистировав Макси Гомесу.

В оставшееся время, как каталонцы, так и галисийцы имели возможность вырвать победу, но хозяев подводила точность, а на пути гола гостей ставал великолепный тер Штеген. Таким образом, "Барселона" во втором туре кряду теряет очки, предоставляя шанс настигнуть себя "Валенсии".

"Барселона" –  "Сельта" – 2:2

Голы: Яго Аспас, 20 – 0:1, Месси, 22 – 1:1, Л. Суарес, 62 – 2:1, Макси Гомес, 70 – 2:2

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Умтити (Вермален, 72), Жорди Альба, Паулиньо, Ракитич (Алькасер, 79), Бускетс, Иньеста (Д. Суарес, 53), Месси, Л. Суарес

"Сельта": Бланко, Мальо, Мендес (Ронкалья, 63), Фонтас, Серхи Гомес (Кабраль, 4), Васс, Хосабед (Эрнандес, 84), Лоботка, Систо, Яго Аспас, Макси Гомес

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Зенит" - "Урал"  | http://soccernews.ru

комментарии
kruton9000

Барселона захромала? Это про 2 ничьи из-за судейства?

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flamenco

судьи четко выполняют приказ из Мадрида!

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Зенден

Это уже не смешно, очередной чистый гол не засчитали. Подъзаебывают уже эти свистуны конченые.

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