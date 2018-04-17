"Барселона" заинтересовалась 17-летним английским хавбеком

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"Барселона" заинтересовалась 17-летним английским хавбеком

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести молодого таланта в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Реала".

В этом сезоне 17-летний Сессеньон провел за "Фулхэм" 46 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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