"Барселона" заинтересовалась бывшей трансферной целью "Реала"

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго Морено, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 120 миллионов евро, но "Барселона" не готова платить такую сумму. Прошлым летом Родриго мог перейти в "Реал", но мадридцы не договорились по его трансферу.

В нынешнем сезоне 28-летний Родриго провел за "Валенсию" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Месси поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru