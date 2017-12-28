"Барселона" заинтересовалась бывшим хавбеком "Челси"

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"Барселона" заинтересовалась бывшим хавбеком "Челси"Каталонская "Барселона" заинтересовалась бывшим полузащитником лондонского "Челси" Оскаром, ныне выступающим за китайский "Шанхай СИПГ".

Как информирует испанская пресса, 26-летний бразилец был включен "сине-гранатовыми" в число альтернатив их главной трансферной цели - Фелиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля".

Напомним, "Барселона" поставила ультиматум "Ливерпулю". | soccernews.ru

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