"Барселона" заинтересовалась бывшим хавбеком "Челси"

Каталонская "Барселона" заинтересовалась бывшим полузащитником лондонского "Челси" Оскаром, ныне выступающим за китайский "Шанхай СИПГ".

Как информирует испанская пресса, 26-летний бразилец был включен "сине-гранатовыми" в число альтернатив их главной трансферной цели - Фелиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля".

Напомним, "Барселона" поставила ультиматум "Ливерпулю". | soccernews.ru