"Барселона" заинтересовалась двумя игроками из Лиги 1
"Барселона" проявляет интерес к двум игрокам "Лилля" полузащитнику Николя Пепе и нападающему Рафаэлу Леау, сообщает France Football.
По сведениям издания, представители каталонского клуба побывали на матче чемпионата Франции "Лилль" – "Монпелье" (0:0), и следили за игрой обоих футболистов.
Стоит отметить, что Пепе входит в сферу интересов "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Баварии".
В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 19-летнего Леау семь забитых мячей и один голевой пас в 17 поединках.
Не пропустите: "Спортинг" готов продать трансферную цель "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пресса все переворачивает: Жена Кокорина рассказала свою версию о произошедшем с футболистом
-
"Реал" готов продать Бэйла: названа сумма
-
"Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым
-
Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом
-
"Ювентус" хочет предложить "Реалу" грандиозный обмен
Лента новостей
-
Дом форварда "Ливерпуля" обокрали второй раз за последние полтора года
-
Гризманн и Роналду сыграют в основных составах матча "Атлетико" - "Ювентус"
-
"Барселона" заинтересовалась двумя игроками из Лиги 1
-
"Севилья" выбила "Лацио" из Лиги Европы
-
Хамес Родригес высказался о своем будущем
-
Китайский клуб купил футболиста из АПЛ
-
Икарди пропустит третий матч "Интера" подряд
-
Президент "Реала" провел встречу с главным тренером команды
-
Пресса все переворачивает: Жена Кокорина рассказала свою версию о произошедшем с футболистом
-
"Реал" готов продать Бэйла: названа сумма
-
Экс-игрок "Реала" сравнил себя с Иисусом
-
Появилась новая информация о травме Дзагоева
-
"Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым
-
"Барселона" может отказаться от лидера бомбардиров Бундеслиги
-
"Енисей" и батумское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче
-
"Тоттенхэм" проявляет интерес к двум футболистам из чемпионата Италии
-
Эммануэль Боатенг продолжит карьеру в китайском клубе
-
Сигурдссон рассказал о состоянии команды перед возобновлением сезона
-
"Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником
-
Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18