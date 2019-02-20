"Барселона" заинтересовалась двумя игроками из Лиги 1

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"Барселона" заинтересовалась двумя игроками из Лиги 1

"Барселона" проявляет интерес к двум игрокам "Лилля" полузащитнику Николя Пепе и нападающему Рафаэлу Леау, сообщает France Football.

По сведениям издания, представители каталонского клуба побывали на матче чемпионата Франции "Лилль" – "Монпелье" (0:0), и следили за игрой обоих футболистов.

Стоит отметить, что Пепе входит в сферу интересов "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Баварии".

В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 19-летнего Леау семь забитых мячей и один голевой пас в 17 поединках.

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