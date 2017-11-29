Каталонская "Барселона" заинтересовалась еще одним бразильским полузащитником, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" следят за выступлениями хавбека "Гремио" Артура Энрике. Игру 21-летнего футболиста уже лично просмотрел спортивный директор каталонского гранда Роберт Фернандес, находящийся в настоящее время в Южной Америке.

Напомним, Ракитич хотел бы вернуть Неймара в "Барселону". | soccernews.ru