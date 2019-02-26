"Барселона" заинтересовалась еще одним игроком "Аякса"

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"Барселона" заинтересовалась еще одним игроком "Аякса"

"Барселона" проявляет интерес к камерунскому вратарю "Аякса" Андре Онане, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением Онаны в летнее трансферное окно. В составе "Барселоны" Онана может заменить голландца Яспера Силлессена, который хочет сменить клуб, чтобы получать регулярную игровую практику. Онана может обойтись "Барселоне" менее, чем в 20 миллионов евро.

22-летний Онана является воспитанником "Барселоны", а в "Аякс" он перешел в 2015 году за 150 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах за амстердамский клуб, в которых пропустил 27 голов.

Напомним, что "Барселона" уже договорилась о переходе ближайшим летом полузащитника "Аякса" Френки де Йонга за 75 миллионов евро.

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