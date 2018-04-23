"Барселона" заинтересовалась еще одним игроком "Севильи"

Каталонская "Барселона" заинтересовалась вингером "Севильи" Пабло Сарабией, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 25-летнего игрока "красно-белых" заинтересован лично главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Предложение по 25-летнему футболисту "Барса" может сделать уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Сарабия забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за "Севилью".

Напомним, Луис Суарес назвал игрока, который сможет заменить его в "Барселоне". | soccernews.ru