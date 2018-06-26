Каталонская "Барселона" заинтересовалась форвардом "Манчестер Сити" Габриэлом Жезусом, информирует Le 10 Sport со ссылкой на El Mundo Deportivo и AS.

По сведениям источников, "сине-гранатовые" рассматривают возможность приобретения 21-летнего нападающего "горожан" в качестве альтернативы своей главной летней трансферной цели в лице Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико", который решил продлить контракт со своим клубом.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась трансферной целью "Реала". | soccernews.ru