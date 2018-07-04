Каталонская "Барселона" заинтересовалась голкипером сборной Швеции Робином Ольсеном, информирует испанская пресса.

Так. сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают вратаря "Копенгагена" в качестве потенциальной замены своему стражу ворот Ясперу Силлессену, который выразил желание сменить команду в текущее трансферное окно. Трансфер 28-летнего шведа оценивается в 1,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ольсен пропустил 45 мячей в 37 матчах за свой клуб.

Напомним, "Барселона" сделала хавбека ПСЖ одной из приоритетных своих трансферных целей. | soccernews.ru