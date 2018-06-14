"Барселона" заинтересовалась Головиным

2 Теги александр головинбарселонацска москваантуан гризманнатлетико мадрид

"Барселона" заинтересовалась ГоловинымКаталонская "Барселона" заинтересовалась полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают 22-летнего хавбека армейцев в качестве одной из альтернатив своей главной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Однако на сегодняшний день россиянин находится в самом низу списка каталонского гранда из потенциальных замен французу.

Напомним, Аллегри высказался о Головине. | soccernews.ru

Комментарии
АНТОН

А зачем вообще об этом писать ?? не надоело тухлые новостишки выдуманные подкидывать ?????? Это не только вы, это пол россии этим занимается из разряда: "мы проиграли будущим чемпонам.. мы должны были выиграть.." несмотря на то что вылетели в отборочном турнире... бла бла бла. завязывайте!

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