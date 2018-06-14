"Барселона" заинтересовалась Головиным

Каталонская "Барселона" заинтересовалась полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают 22-летнего хавбека армейцев в качестве одной из альтернатив своей главной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Однако на сегодняшний день россиянин находится в самом низу списка каталонского гранда из потенциальных замен французу.

Напомним, Аллегри высказался о Головине. | soccernews.ru