"Барселона" заинтересовалась хавбеком "Интера"

Теги жоффрей кондогбиябарселонаинтер милан

"Барселона" заинтересовалась хавбеком "Интера"Каталонская "Барселона" заинтересовалась полузащитником миланского "Интера" Жоффреем Кондогбия, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" все еще находятся в поиске игроков, которые могли бы усилить команду в следующем сезоне, и одним из вариантов для этой роли рассматривается как раз 24-летний хавбек "нерадзурри".

В завершившемся сезоне Кондогбия забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Интер".

Напомним, "Барселона" сменила свою приоритетную трансферную цель. | soccernews.ru

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