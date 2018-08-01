"Барселона" заинтересовалась игроком "Ливерпуля"

1 Теги барселоналиверпульяспер силлессенсимон миньоле

"Барселона" заинтересовалась игроком "Ливерпуля"Каталонская "Барселона" заинтересовалась голкипером "Ливерпуля" Симоном Миньоле, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" готовы рассмотреть вопрос о приобретении 30-летнего бельгийца, если этим летом они расстанутся со своим стражем ворот Яспером Силлессеном.

В прошлом сезоне Миньоле пропустил 30 мячей в 22 матчах за "Ливерпуль".

Напомним,  "Барселона" отказалась продавать своего защитника "Севилье". | soccernews.ru

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Kireman

Не расстанутся

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