"Барселона" заинтересовалась игроком "Манчестер Сити"

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"Барселона" заинтересовалась игроком "Манчестер Сити"
"Барселона" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Манчестер Сити" Николасу Отаменди, сообщает The Sun.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен воспользоваться тем, что футболист недоволен своим положением в команде, так как не получает регулярную игровую практику.

30-летний Отаменди перешел в "Манчестер Сити" из "Валенсии" летом 2015 года за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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