"Барселона" заинтересовалась игроком сборной Уругвая

Полузащитник сборной Уругвая Родриго Бентанкур своим выступлением на Чемпионате Мира в России привлек к себе внимание каталонской "Барселоны".

Как информирует Corriere dello Sport, "сине-гранатовые" планируют продолжить следить за выступлением на турнире 21-летнего хавбека туринского "Ювентуса".

В прошлом сезоне Бентанкур сыграл 27 матчей за "старую синьору". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Лангле принял решение перейти в "Барселону". | soccernews.ru