"Барселона" заинтересовалась игроком "Шальке"

Каталонская "Барселона" заинтересовалась центральным защитником гельзенкирхенского "Шальке" Тило Керером, информирует Le 10 Sport со ссылкой на испанские СМИ.

Сообщается, что в стане "сине-гранатовых" рассматривают вопрос о приобретении 21-летнего бека немецкого клуба уже ближайшим летом. Трансфер перспективного игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Керер забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Шальке".

Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения Упамекано. | soccernews.ru