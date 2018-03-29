"Барселона" заинтересовалась игроком "Шальке"

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"Барселона" заинтересовалась игроком "Шальке"Каталонская "Барселона" заинтересовалась центральным защитником гельзенкирхенского "Шальке" Тило Керером, информирует Le 10 Sport со ссылкой на испанские СМИ.

Сообщается, что в стане "сине-гранатовых" рассматривают вопрос о приобретении 21-летнего бека немецкого клуба уже ближайшим летом. Трансфер перспективного игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Керер забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Шальке".

Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения Упамекано. | soccernews.ru

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