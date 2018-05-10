"Барселона" заинтересовалась ключевым хавбеком "Наполи"

Теги барселонажоржиньонаполи

"Барселона" заинтересовалась ключевым хавбеком "Наполи"Каталонская "Барселона" заинтересовалась ключевым полузащитником "Наполи" Жоржиньо, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с приобретением 26-летнего бека "партенопейцев" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Наполи".

Напомним, сыграть за Суперкубок Испании "Барселона" может полурезервным составом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов