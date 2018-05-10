"Барселона" заинтересовалась ключевым хавбеком "Наполи"

Каталонская "Барселона" заинтересовалась ключевым полузащитником "Наполи" Жоржиньо, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с приобретением 26-летнего бека "партенопейцев" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Наполи".

Напомним, сыграть за Суперкубок Испании "Барселона" может полурезервным составом. | soccernews.ru