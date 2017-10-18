"Барселона" заинтересовалась очередным бразильским талантом

Каталонская "Барселона" заинтересовалась форвардом бразильского "Фламенго" Линкольном, информирует football.fr.

По сведениям источника, 17-летний нападающий попал в сферу интересов "сине-гранатовых" благодаря своему удачному выступлению на Чемпионате Мира U-17, который в эти дни проходит в Индии, где он уже отметился 3 забитыми мячами.

Отметим, что "Фламенго" оценивает свое молодое дарование в 30 миллионов евро.

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