"Барселона" заинтересовалась одним из лидеров сборной Португалии

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"Барселона" заинтересовалась одним из лидеров сборной Португалии

Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчешу, сообщает Le10Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала" и "Лилля".

В прошлом сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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