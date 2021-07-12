"Барселона" заинтересовалась одним из лидеров сборной Португалии
Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчешу, сообщает Le10Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала" и "Лилля".
В прошлом сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|20
|43
|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14