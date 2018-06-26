"Барселона" заинтересовалась трансферной целью "Реала"

Каталонская "Барселона" заинтересовалась полузащитником "Ривер Плейт" Хуаном Кинтеро, права на которого принадлежат "Порту".

По сведениям El Gol Digital, "сине-гранатовые" будут готовы поучаствовать этим летом в гонке за 25-летним хавбеком, на которого также претендует мадридский "Реал".

В текущем сезоне Кинтеро забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Ривер Плейт".

Напомним, Пике хочет видеть в "Барселоне" Хамеса. | soccernews.ru