"Барселона" заинтересовалась трансферной целью "Реала"

1 Теги барселонанаполифабиан руистрансферыреал мадрид

"Барселона" заинтересовалась трансферной целью "Реала"

"Барселона" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Наполи" Фабиану Руису, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. "Барселона" интересовалась хавбеком еще год назад, но тогда он перешел из "Бетиса" в "Наполи".

Ранее сообщалось, что купить Руиса пытался "Реал", но неаполитанцы отказались продавать игрока за 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Руис провел за "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Он и её нужен Реалу,Реалу должен сконцетрироваться на трансферах Фернандеша и Ван Де Бека,а Руис-это новый Себальос,а Зидан на таких вряд-ли будет расчитывать!

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