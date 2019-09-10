"Барселона" заинтересовалась трансферной целью "Реала"

"Барселона" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Наполи" Фабиану Руису, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. "Барселона" интересовалась хавбеком еще год назад, но тогда он перешел из "Бетиса" в "Наполи".

Ранее сообщалось, что купить Руиса пытался "Реал", но неаполитанцы отказались продавать игрока за 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Руис провел за "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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