"Барселона" заинтересовалась уже третьим игроком "Лиона"

Каталонская "Барселона" заинтересовалась уже третьим игроком французского "Лиона", информирует le10sport.

По сведениям издания, "сне-гранатовые" внимательно следят за прогрессом защитника "ткачей" Муктара Диакаби.

Ранее же в сферу интересов каталонского гранда попали полузащитники "Лиона" Набиль Фекир и Уссем Ауар.

Напомним, Хави похвалил Вальверде за его работу с "Барселоной". | soccernews.ru