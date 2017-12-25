"Барселона" заинтересовалась уже третьим игроком "Лиона"

Теги барселоналионмуктар диакабинабиль фекирэссем ауар

"Барселона" заинтересовалась уже третьим игроком "Лиона"Каталонская "Барселона" заинтересовалась уже третьим игроком французского "Лиона", информирует le10sport.

По сведениям издания, "сне-гранатовые" внимательно следят за прогрессом защитника "ткачей" Муктара Диакаби.

Ранее же в сферу интересов каталонского гранда попали полузащитники "Лиона" Набиль Фекир и Уссем Ауар.

Напомним, Хави похвалил Вальверде за его работу с "Барселоной". | soccernews.ru

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