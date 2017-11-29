"Барселона" заинтересовалась Виллианом

Теги челсибарселонавиллиан

"Барселона" заинтересовалась Виллианом

"Барселона" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Челси" Виллиану, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением Виллиана на тот случай, если не удастся купить хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо

Ранее сообщалось, что "блаугранас" интересуются Анхелем Ди Марией и Месутом Озилом.

В этом сезоне 29-летний Виллиан провел за "Челси" 20 матчей во всех турнирах (10 в основе), забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" и "Арсенал" интересуются форвардом "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Гремио" выиграл Кубок Либертадорес

"Гремио" выиграл Кубок Либертадорес

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов