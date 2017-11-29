"Барселона" заинтересовалась Виллианом

"Барселона" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Челси" Виллиану, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением Виллиана на тот случай, если не удастся купить хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что "блаугранас" интересуются Анхелем Ди Марией и Месутом Озилом.

В этом сезоне 29-летний Виллиан провел за "Челси" 20 матчей во всех турнирах (10 в основе), забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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