Каталонская "Барселона" заинтересовалась защитником ПСВ из Эйндховена Сантьяго Ариасом, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 26-летний бек привлек к себе внимание "сине-гранатовых" своей игрой в составе сборной Колумбии на Чемпионате Мира в России.

В прошлом сезоне Ариас забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за ПСВ.

Напомним, Йерри Мина прокомментировал ситуацию со своим будущим. | soccernews.ru