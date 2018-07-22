"Барселона" заинтересовалась защитником ПСВ

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"Барселона" заинтересовалась защитником ПСВКаталонская "Барселона" заинтересовалась защитником ПСВ из Эйндховена Сантьяго Ариасом, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 26-летний бек привлек к себе внимание "сине-гранатовых" своей игрой в составе сборной Колумбии на Чемпионате Мира в России.

В прошлом сезоне Ариас забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за ПСВ.

Напомним, Йерри Мина прокомментировал ситуацию со своим будущим. | soccernews.ru

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