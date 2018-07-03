"Барселона" заинтересовалась защитником сборной Франции

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"Барселона" заинтересовалась защитником сборной ФранцииКаталонская "Барселона" заинтересовалась защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" видят в 22-летнем игроке "Штутгарта", хорошо проявившего себя на Чемпионате Мира в России, кандидата на роль основного правого бека своей команды.

В прошлом сезоне Павар забил 1 гол в 36 матчах за свой клуб.

Напомним,  "Барселона" готова снизить цену на Силлессена. | soccernews.ru

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