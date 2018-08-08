"Барселона" заинтересовалась звездой Серии А

1 Теги барселоналациосергей милинкович-савич

"Барселона" заинтересовалась звездой Серии АКаталонская "Барселона" заинтересовалась полузащитником римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" оценивают возможность подписания 23-летнего хавбека "орлов" уже в текущее трансферное окно. Серба на "Камп Ноу" уже оценили в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 играх за "Лацио".

Напомним,  "Барселона" не спешит продавать Йерри Мину "Эвертону". | soccernews.ru

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