"Барселона" заинтересована в Ди Марии

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"Барселона" заинтересована в Ди Марии

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария может оказаться в "Барселоне", сообщает RMC Sport.

По информации ресурса, если Неймар перейдет в ПСЖ, то каталонский клуб попытается заполучить форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу и полузащитника "Ливерпуля" Коутиньо.  

Также "Барселона" рассматривает вариант с приобретением Ди Марии. Сообщается, что Лионель Месси поддерживает эту идею.

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