Каталонская "Барселона" заинтересована в многомиллионном обмене игроками с "Ливерпулем", информирует испанская пресса.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" готовы воспользоваться интересом главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа к своему вингеру Усману Дембеле, обменяв француза на лидера атак "красных" Мохамеда Салаха.

Напомним, "Барселона" сделала выбор между Пьяничем и Эриксеном. | soccernews.ru