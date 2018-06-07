"Барселона" заинтересована в многомиллионном обмене игроками с "Ливерпулем"

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"Барселона" заинтересована в многомиллионном обмене игроками с "Ливерпулем"Каталонская "Барселона" заинтересована в многомиллионном обмене игроками с "Ливерпулем", информирует испанская пресса.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" готовы воспользоваться интересом главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа к своему вингеру Усману Дембеле, обменяв француза на лидера атак "красных" Мохамеда Салаха.

Напомним, "Барселона" сделала выбор между Пьяничем и Эриксеном. | soccernews.ru

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