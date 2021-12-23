"Барселона" заинтересована в молодом таланте "Сарагосы"

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"Барселона" заинтересована в молодом таланте "Сарагосы"Фото: инстаграм Франсеса/Автор неизвестен

Испанский центральный защитник "Сарагосы" Алехандро Франсес заинтересовал "Барселону", сообщает издание Sport.

По информации источника, каталонский клуб хочет покупать качественных игроков, чей трансфер не будет стоить больших денег. Франсес – одна целей клуба.

Ранее сообщалось, что на игрока также серьезно претендует "Реал Сосьедад" и именно они являются фаворитами в борьбе за испанца.

19-летний защитник сыграл 16 матчей в нынешнем сезоне Сегунды, в которых забил 1 гол, сделал 1 результативную передачу и получил 3 желтые карточки.

Соглашение Франсеса с "Сарагосой" рассчитано до 2024 года Его отступные равняются 8 миллионам евро.

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