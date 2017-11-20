"Барселона" заинтересована в обмене хавбеками с "Арсеналом"

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"Барселона" заинтересована в обмене хавбеками с "Арсеналом"Каталонская "Барселона" заинтересована в обмене полузащитниками с лондонским "Арсеналом", информирует Star.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" заинтересованы в подписании хавбека "канониров" Месута Озила, у которого летом истечет срок действия контракта с клубом. В обмен же на немца каталонский гранд готов будет предложить португальца Андре Гомеша, не получающего стабильной игровой практики в команде.

Напомним, Венгер похвалил Озила за матч с "Тоттенхэмом". | soccernews.ru

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