"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией"

Каталонская "Барселона" заинтересована в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" заинтересованы в подписании следующим летом защитника чемпионов Германии Давида Алабы. При этом в сделку по 25-летнему беку, чтобы снизить сумму трансфера за него, каталонский гранд рассчитывает включить своего полузащитника Андре Гомеша, которым "Бавария" интересовалась в прошлое межсезонье.

Напомним, в "Барселоне" назревает конфликт из-за Неймара. | soccernews.ru