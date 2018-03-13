"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией"

Теги барселонабавария мюнхенандре гомешдавид алаба

"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией"Каталонская "Барселона" заинтересована в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" заинтересованы в подписании следующим летом защитника чемпионов Германии Давида Алабы. При этом в сделку по 25-летнему беку, чтобы снизить сумму трансфера за него, каталонский гранд рассчитывает включить своего полузащитника Андре Гомеша, которым "Бавария" интересовалась в прошлое межсезонье.

Напомним, в "Барселоне" назревает конфликт из-за Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Павел

Нормальный обмен получится для Барсы с ее доплатой

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