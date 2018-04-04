"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией"

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"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией"Каталонская "Барселона" заинтересована в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассчитывают ближайшим летом подписать защитника чемпионов Германии Давида Алабу. При этом в сделку по 25-летнему беку, каталонцы готовы включить своего полузащитника Андре Гомеша, которым ранее немецкий гранд интересовался.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет с "Ромой". | soccernews.ru

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