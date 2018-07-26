"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Валенсией"

2 Теги барселонаваленсиядани парехоандре гомеш

"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Валенсией"Каталонская "Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Валенсией", информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" намерены предпринять попытку подписать полузащитника "летучих мышей" Дани Парехо, сумма отступных за которого равняется 50-ти миллионам евро, предложив включить в сделку по нему своего хавбека Андре Гомеша.

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Комментарии
Kireman

Валверде скупает всякий сброд

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...

не переживай, ты ему и нфиг не нужен!бггг

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