"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Ювентусом"

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"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Ювентусом"Каталонская "Барселона" заинтересована в обмене игроками с туринским "Ювентусом", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" проявляют активный интерес к полузащитнику "старой синьоры" Миралему Пьяничу. Каталонский гранд изучает различные возможности для подписания боснийца, в том числе и с включением в сделку по нему своего хавбека Андре Гомеша.

Напомним, Месси хочет, чтобы "Барселона" вернула Тьяго Алькантару. | soccernews.ru

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