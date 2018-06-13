"Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Ювентусом"

Каталонская "Барселона" заинтересована в обмене игроками с туринским "Ювентусом", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" проявляют активный интерес к полузащитнику "старой синьоры" Миралему Пьяничу. Каталонский гранд изучает различные возможности для подписания боснийца, в том числе и с включением в сделку по нему своего хавбека Андре Гомеша.

Напомним, Месси хочет, чтобы "Барселона" вернула Тьяго Алькантару. | soccernews.ru