Каталонская "Барселона" заинтересована в подписании еще одного центрального защитника, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане "сине-гранатовых" рассматривают вариант с приобретением ближайшим летом защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта. Сам 18-летний бек заинтересован в переезде в столицу Каталонии.

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за "Аякс".

Напомним, "Барселона" договорилась по новому контракту с Умтити. | soccernews.ru