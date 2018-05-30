"Барселона" заинтересована в подписании Мончи

Каталонская "Барселона" может расстаться со своим спортивным директором Робертом Фернандесом, информирует El Mudo Deportivo.

По сведениям издания, альтернативой нынешнему спортдиру, контракт которого с клубом истекает этим летом, руководство "сине-гранатовых" рассматривает его коллегу из "Ромы" Рамона Мончи. Будущее же Фернандеса в "Барсе" будет решено в ближайшее время, после чего станет известно - будет ли каталонский гранд предпринимать поиски кандидата на должность спортивного директора.

Напомним, "Барселону" обвинили в "грязной игре" против Рамоса. | soccernews.ru