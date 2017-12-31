"Барселона" заинтересована в подписании защитника "Челси"

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"Барселона" заинтересована в подписании защитника "Челси"Каталонская "Барселона" заинтересована в подписании защитника лондонского "Челси" Андреаса Кристенсена.

Как информирует Sunday Mirror, "сине-гранатовые" раздумывают над подписанием 21-летнего бека "аристократов". Инициатором возможного трансфера датчанина выступил лично главный тренер каталонского гранда Эрнесто Вальверде, который видит в игроке идеальную кандидатуру для укрепления центра обороны своей команды.

В нынешнем сезоне Кристенсен сыграл в 21 матче за "Челси". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Барселона" определилась с размером предложения по Коутиньо. | soccernews.ru

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