Каталонская "Барселона" заинтересована в подписании защитника "Севильи" Клемана Лангле, информирует Estadio Deportivo.

По сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" всерьез рассматривают вопрос о приобретении 22-летнего бека "красно-белых" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча в 43 матчах за "Севилью".

Напомним, Ундер может перейти в "Барселону". | soccernews.ru