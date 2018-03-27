"Барселона" заинтересована в подписании защитника "Севильи"

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"Барселона" заинтересована в подписании защитника "Севильи"Каталонская "Барселона" заинтересована в подписании защитника "Севильи" Клемана Лангле, информирует Estadio Deportivo.

По сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" всерьез рассматривают вопрос о приобретении 22-летнего бека "красно-белых" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча в 43 матчах за "Севилью".

Напомним, Ундер может перейти в "Барселону". | soccernews.ru

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