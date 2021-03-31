"Барселона" заинтересована в Романьоли

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В сферу интересов "Барселоны" вновь попал защитник "Милана" Алессио Романьоли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Каталонский клуб рассматривал вариант покупки игрока еще в прошлом году, однако карантин сорвал эти планы. Теперь это будет сделать проще, поскольку "Милан" пока не может согласовать с игроком новый контракт, а старый истекает летом 2022 года. Теперь "россонери" будут вынуждены идти на уступки, чтобы не потерять игрока бесплатно.

Напомним, что Романьоли играет в "Милане" уже шестой сезон. В текущем розыгрыше Серии А он провел 20 матчей и получил 7 желтых карточек.