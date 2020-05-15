"Барселона" заинтересована в вингере "Сассуоло"

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Tribal Football, руководство каталонцев полагает, что по стилю игры футболист отлично подойдет клубу. Кроме того, от скаутов "Барсы" приходили только положительные отчеты об игроке.

Отметим, что первоочередным правом выкупа футболиста за 15 миллионов евро обладает "Челси".

В текущем сезоне на счету Бога 8 забитых голов и 4 ассиста в 25 матчах.

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