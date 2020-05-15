"Барселона" заинтересована в вингере "Сассуоло"
Вингер "Сассуоло" Жереми Бога попал в сферу интересов "Барселоны".
По сведениям Tribal Football, руководство каталонцев полагает, что по стилю игры футболист отлично подойдет клубу. Кроме того, от скаутов "Барсы" приходили только положительные отчеты об игроке.
Отметим, что первоочередным правом выкупа футболиста за 15 миллионов евро обладает "Челси".
В текущем сезоне на счету Бога 8 забитых голов и 4 ассиста в 25 матчах.
Читайте также: Лаутаро отклонил предложения двух клубов ради "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ
-
"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами
-
"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина
-
Стало известно, кто был посредником при назначении Николича в "Локомотив"
-
"Интер" назвал "Барселоне" условия трансфера Лаутаро Мартинеса
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 мая
-
2
"Барселона" заинтересована в вингере "Сассуоло"
-
РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер форварда "Лиона"
-
Уткин: "Сёмин будет ждать и надеяться на неудачи своего преемника"
-
Тарасов осудил людей, размещающих фотографии нацистов в "Бессмертном полке"
-
"Ньюкасл" хочет подписать трех футболистов "Ювентуса"
-
Виллаш-Боаш готов уйти из "Марселя"
-
Геркус раскритиковал "Локомотив" за смену тренера
-
"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами
-
Сёмин высказался о позиции Филатова при смене тренера в "Локомотиве"
-
Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент"
-
2
Ривалдо назвал фаворита в борьбе за Коутиньо
-
2
Футболист "Вулверхэмптона" отправился на вечеринку с красотками из телешоу, нарушив карантин
-
"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина
-
"Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Санчо
-
Ананидзе может продолжить карьеру в Грузии
-
Сычёв об уходе Сёмина: "Не верится, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет"
-
1
"Атлетико" отреагировал на признания Клаттенбурга в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16
-
Стало известно, кто был посредником при назначении Николича в "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14