"Барселона" заинтересована в вингере "Сассуоло"

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"Барселона" заинтересована в вингере "Сассуоло"

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Tribal Football, руководство каталонцев полагает, что по стилю игры футболист отлично подойдет клубу. Кроме того, от скаутов "Барсы" приходили только положительные отчеты об игроке.

Отметим, что первоочередным правом выкупа футболиста за 15 миллионов евро обладает "Челси".

В текущем сезоне на счету Бога 8 забитых голов и 4 ассиста в 25 матчах.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Отличное усиление!Но,чтобы он смог полностью раскрытся и взять игру команды под контроль,надо "поболтать" с Лео о его трансфере в Китайский Ухань.VISCA EL BARCELONA!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Необычная фамилия.Лео может непоавильно понять и запретить трансфер.Visca El Barca!

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